L’eliminazione di Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip ha sconvolto tutti quanti, compresa Dayane Mello che ha accusato pesantemente il reality show prendendo ad esempio anche il suo caso dello scorso anno.

Soleil è stata la protagonista indiscussa di questa edizione ma non preoccupatevi perché dal prossimo 15 marzo la rivedrete su Italia1 al fianco di Barbara d’Urso nel ruolo di giudice de La Pupa e il Secchione Show.

Hai visto amica mia sono qui per te. Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso. Ti voglio tantissimo bene, mi hai cambiato un po’ la vita, sono orgogliosa per quanto sei forte, tanti si aspettano che siamo lì a sbagliare, ma hai fatto tanto, non hai idea dell’esercito che hai fuori, non litigare con la gente, non ti porterà da nessuna parte. Hai bisogno di un po’ di leggerezza. Sei una forza della natura, stai lontana da tutti i litigi possibili, non lasciare che spengano.