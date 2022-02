In vista della puntata di stasera, Manila Nazzaro ha deciso di fare pace con Soleil Sorge (dopo averne parlato male per l’intera giornata). E così, al calar della notte, le due vippone hanno avuto modo di parlare faccia a faccia dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Manila e Soleil fanno pace: “Mi manchi da morire…”

Il loro discorso si è aperto con Soleil che ha fatto presente di non avere mai ricevuto un complimento dagli altri concorrenti e, proprio per questo motivo, non si è mai sentita apprezzata ed elogiata.

Manila ha cercato subito di tranquillizzarla:

Ti posso assicurare che non è così. Vederti così dispiaciuta in puntata… non lo meritavi. Molti di questi lo pensano ma non lo dicono perché a volte c’è una sorta di… quando tu sei in quel mood, tutto ti sembra così, ma fidati di quello che ti dico. Certe cose fatte insieme io le facevo veramente bene.

Queste parole non hanno lasciato indifferente Soleil che, presa da un momento di debolezza e di sconforto, non ha trattenuto le sue lacrime.

“Non ho mai smesso di volerti bene, ero arrabbiata… – ha commentato Manila stringendola in un forte ed affettuoso abbraccio – Mi manchi da morire! Siamo stanche ma ci siamo spese tanto, per motivi differenti. Hai dato tanto a tutti… a me hai dato tantissimo e lo sappiamo benissimo entrambe e so chi sei”.

“Sono stata malissimo, anche tu mi manchi!” ha commentato Soleil ribadendo il suo malessere.

Pace fatta?

Vedremo cosa accadrà stasera appena Soleil vedrà qualche filmato dove Manila la prende di petto alle spalle.

