Nelle ultime 24 ore è successo davvero di tutto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La passata notte si è rivelata decisiva in merito al rapporto tra i tre protagonisti del Grande Fratello Vip ed ha portato tutti a prendere le distanze reciprocamente, arrivando a nuove consapevolezze. In modo particolare Alex ha preso una decisione drastica: fuori dalla Casa di Cinecittà non ci sarà alcun futuro, neanche in amicizia, con Soleil Sorge.

Alex Belli, ecco perché ha preso le distanze da Soleil

Alex Belli e Soleil Sorge hanno preso le distanze l’uno dall’altra. Qualcosa sembra essersi rotto per sempre e adesso nessuno dei due vuole avere più niente a che fare con l’altro. L’attore ha messo un punto definitivo alla sua amicizia speciale ed artistica e lo ha reso noto alla moglie:

Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio.

Ma perchè Alex Belli ha deciso di staccarsi così bruscamente da Soleil Sorge? A spiegarlo è stato lo stesso attore che dopo la lite di ieri sera ha ammesso a Delia:

Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi. Fuori questo programma non c’è futuro, nemmeno per un’amicizia. Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siano connessi, come ti dico sempre. Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro.

Delia ha allora voluto saperne di più sull’amore che Alex avrebbe sussurrato sotto le coperte a Soleil ma in merito Belli ha replicato sicura:

E tu credi a lei, che la conosci da qualche settimana, o a tuo marito, che ti ha amata e voluta sempre e nonostante tutto? Soleil è brava a spostare il focus, accende i riflettori dove le fa comodo.