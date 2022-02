Alex Belli, ritornando nella Casa del Grande Fratello Vip, ha riconquistato Delia Duran, discusso con Soleil Sorge e fatto sfogare Manila Nazzaro che ha colto l’occasione per (s)parlare proprio della sua ex amica.

Io ho discusso di nuovo con Soleil, perché ormai non le faccio passare più niente, mi chiama (considera che non mi saluta e non ha voluto fare nemmeno il brindisi con me) e fa: ‘dato che tu sai tutto della Casa, sai se c’è ancora dell’alcol?’. Io le ho detto di no e che non c’era nemmeno più nulla da sparecchiare…

Considerando che oggi lei non ha fatto niente. Le ho detto che ancora una volta non ha dato una mano a nessuno. Lei mi ha iniziato a perculare in spagnolo sui piatti ed io le ho detto che ancora una volta è stata una protagonista distruttiva prendendo in giro le persone e prendendo in giro me.

Ormai siamo così… a me non me ne frega proprio niente. Io se vengo stuzzicata non mi tengo più nulla. Lei non ha mai fatto sconti quando deve rispondere. E’ sempre la solita questione.