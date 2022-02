Soleil Sorge ha fatto una bella scenata di gelosia ad Alex Belli. Il man della factory è tornato al Grande Fratello Vip con l’intento di riconquistare Delia Duran (e pare che ci sia pure riuscito) “trascurando” la sua amica speciale.

Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… Ti freni costantemente soprattutto quando c’è Delia. Ci sta ma è falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti, questa è la verità e la coerenza.

Soleil: “Le cose vanno risolte realmente non sviate, incastrate e incespugliate… Ti freni costantemente sopratutto quando c’é Delia. Ci sta ma é falso perché io davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti” NON É GELOSIA! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/9Fi6Ypqauc

Soleil ha continuato svelando che preferirebbe chiudere il suo rapporto con Alex se deve andare avanti in questo modo:

Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. – riporta Biccy – Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate.

Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrare e non posso. Vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla. A me nascondere tutto manda in tilt. Delia andrà in crisi se ti avvicini a me.

Mi sono rotta il cazz* di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita.