La puntata del GF Vip 7 andata in onda ieri sera, non è piaciuta proprio a tutti. C’è chi si aspettava un po’ più di ‘movimento’ e tra questi, in modo particolare la mamma di un Vippone ha espresso un parere molto duro nei confronti del reality.

La mamma di Tavassi contro il GF Vip

A non gradire particolarmente la 28a puntata del Grande Fratello Vip, è stata Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi, la quale ovviamente, anche ieri sera era sintonizzata su Canale 5 per sostenere, seppur a distanza, il figlio Vippone.

La donna, dopo aver prima criticato aspramente Attilio Romita, si è lanciata in un commento sui vari blocchi dedicati ieri sera nel corso della puntata e che, evidentemente, non l’avrebbero particolarmente esaltata:

Che noia, che barba. Che barba, che noi. Tutti i blocchi senza senso, inutili. Che puntata inutile. Speriamo solo in una soddisfazione almeno!

Il suo commento, attraverso le Instagram Stories, è giunto esattamente mentre andava in scena il confronto tra Nikita ed il suo ex fidanzato Valerio. Evidentemente la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi ha trovato estremamente noiosa la sorpresa, giunta ormai tardivamente rispetto alla situazione di Nikita, sembrerebbe essere andata oltre quella conoscenza, malgrado sia rimasto un forte affetto reciproco.

A quanto pare però, la mamma di Tavassi non è stata la sola a criticare il programma nella serata di ieri. Molti utenti hanno contestato il modo in cui gli autori del GF Vip avrebbero gestito i vari blocchi, dando ad alcuni più importanza del dovuto.

Ma stasera chi ha deciso i blocchi?!?! Tutto horror e no sense 🥶🥶🥶 parlano di coppie mai esistite e fake! Ma parlate della vita reale e delle coppie vere di questa casa!! #donnalisi #gfvip #incorvassi — È come un Fratellone (@gorettisanta1) January 16, 2023