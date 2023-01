Chi vuoi salvare tra Wilma Goich, George Ciupilan, Sarah Altobello, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Alberto De Pisis? Nomination affollata, quella dell’ultima puntata del GF Vip 7 del 16 gennaio 2023. Alla domanda sono chiamati a rispondere i telespettatori in vista della prossima puntata che sarà eliminatoria.

GF Vip 7, si vota per l’eliminato: il SONDAGGIO

Wilma, George, Sarah, Nikita, Giaele e Alberto: sono loro i sei Vipponi finiti in nomination nella 28a puntata del Grande Fratello Vip. Uno di loro sarà chiamato a lasciare la Casa definitivamente.

Dopo l’eliminazione di Dana nella 28a puntata, dunque, molto presto la raggiungerà un altro Vippone. Il pubblico da casa, come sempre, potrà esprimersi tramite televoto che sarà chiuso solo la prossima settimana.

Nel frattempo però, come di consueto, apriamo anche noi il nostro sondaggio che come ogni settimana raccoglie centinaia di voti. Questa volta i Vipponi in ballo sono dei veri e propri ‘pezzi da novanta’. La domanda è sempre la stessa: chi vuoi salvare? Vota in basso!

