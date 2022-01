La mamma di Gianmaria Antinolfi è stata intervistata per il Corriere della Sera ed ha parlato di Belen Rodriguez (ex fiamma del figlio) e Soleil Sorge, ex fidanzata dell’imprenditore attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

La mamma di Gianmaria Antinolfi parla di Belen e punge Soleil

A conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Ma effettivamente questa storia è stata l’inizio di tutto. È così che si è trovato catapultato in questa situazione.

Esmeralda Vetromile ha parlato pure di Soleil e Federica:

La sua ex Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Federica Calemme? Mio figlio ha la tendenza a proiettare sulla ragazza che ha davanti, il suo sogno di costruire una famiglia tradizionale senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente.

E per quanto riguarda la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la mamma di Gianmaria ha svelato: