Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha svelato di essere “impegnata”. La più piccola delle sorelle Selassiè ha sganciato una bomba raccontando di essersi innamorata di un ragazzo che sta per entrare al Grande Fratello Vip.

Clarissa Selassiè frequenta un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Se ho un concorrente preferito a parte le mie sorelle? Il mio preferito è sempre stato Manuel per la persona che è. Poi mi piace tantissimo Barù, mi fa morire dal ridere… Per quanto riguarda i concorrenti che mi stanno poco simpatici… donne non mi stanno antipatiche a parte Maria Monsè, la trovo squallida e ridicola. Insulta le persone e poi da vivo abbassa lo sguardo. Trovo anche ridicolo il comportamento di Alex.

Clarissa ha sganciato una bomba svelando di essere alle prese con la frequentazione di un ragazzo “misterioso”:

E’ conosciuto ma non posso dirvelo adesso ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché lo renderemo pubblico tra poco. Ci stiamo frequentando e lui dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello Vip quindi vediamo come si comporta… dalle parti di Forum o TikTok? Secondo voi è Forum? Mi ammazza… aiuto. Mi avete fatto sganciare una bomba.

Il misterioso ragazzo dovrebbe essere il tiktoker Antonio Medugno, l’unico dei tre nuovi ingressi del GF Vip seguito da Clarissa su Instagram.

La princess ha anche “demolito” la mamma di Sophie dopo le parole che ha riservato a Jessica:

Lei ha fatto una pessima figura attaccando Jessica. Non mi è piaciuta per niente la situazione. La mamma di Sophie non l’ho più sentita, l’ho bloccata su Whatsapp, non la seguo più su Instagram e non la sentirò mai più. Se la figlia sul web è chiamata ‘Sophinta’ un motivo ci sarà.

E, in ultimo, il pronostico:

Chi vince? Spero Jessica, Lulù oppure Miriana.