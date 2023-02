Mahmood è fidanzato? Sulla vita privata del cantante si conosce poco e niente. Tanti gossip sul suo conto ma nessuna informazione ufficiale da parte del cantante di “Brividi” che sale sul palcoscenico di Sanremo 2023 per esibirsi con Blanco.

Fidanzato oppure no? Mahmood (Alessandro Mahmoud il suo vero nome) non ha mai fatto delle precisazioni chiare nemmeno sulla sua sessualità, affermando, in più di una occasione, quanto il coming out sia sopravvalutato.

Ad ottobre 2022, intervistato da Il Venerdì, ha precisato:

È inutile farlo a scopo promozionale: venni frainteso. Sul tema ho deciso di non dire più niente. Quello che ripeto da anni: per me il coming out non è indispensabile. Mi sono sempre raccontato attraverso canzoni e video. Ora c’è questo documentario, che aggiunge un tassello. Non c’è dell’autocelebrazione. Non mi piace la mia faccia, non mi piace la mia voce: mi è servito per accettarmi per quello che sono.