Stamattina il risveglio nella Casa del Grande Fratello Vip non è stato dei migliori per Lulù Selassiè e Sophie Codegoni. Le due concorrenti hanno discusso e l’ex tronista ha alzato la voce facendo “impaurire” la princess.

“Pensa a te che stai pure facendo piangere le persone, grazie. Sto parlando con Miriana e c’hai le fisime e pensi che la gente stia parlando di te. Mi stai facendo piangere pensa te… Sono molto sensibile, ipersensibile”, ha commentato Lulù cercando di spiegare all’amica che aveva frainteso un discorso tra lei e la Trevisan.

Pronto l’attacco di Sophie:

Sono sempre io, sono una amica di merd*. Me l’hai detto due, tre volte… se hai il pianto facile non so cosa dirti.

Lulu: pensa a te che stai pure facendo piangere le persone, grazie… mi stai facendo piangere pensa te.. Sophie: Lulu se hai il pianto facile non so cosa dirti ✈️💣🔥 Lulu: sono una persona sensibile anzi ipersensibile 🥱🙄😑 #gfvip #sophie pic.twitter.com/lEZ1mEwUSV

In giardino con Miriana, Lulù si è detta dispiaciuta:

Mi dispiace per lei perché era sempre allegra e tranquilla anche di fronte alle cose pesanti lei lasciava perdere, non dava peso. Ed invece adesso subito scatta. Non voglio che viva questo Grande Fratello con questa tensione. Alla minima cosa scatta… io voglio che lei si goda questa esperienza. E’ giovane, ha vent’anni, è bella, dolce… ha tutto. Non voglio che questo suo lato non ci sia più per colpa di discussioni inutili.

Non è contro Alessandro ma anche lui dovrebbe essere molto più comprensivo nei suoi confronti.