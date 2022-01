Lulù cita Seid Visin al GF Vip: “Speravo nella squalifica di Katia, un ragazzo si è suicidato per il razzismo”

Lulù Selassiè delusa per i mancati provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli, si è sfogata al Grande Fratello Vip parlando di razzismo e citando un ragazzo etiope morto suicida lo scorso giugno, ecco di chi si tratta.

Lulù: “Messaggio orribile! Un ragazzo è morto per il razzismo”

Sono molto agitata perché io pensavo che la sbattevano fuori a questa. E’ un messaggio orribile questo. Questa estate un ragazzino etiope si è suicidato, 15 anni, perché gli dicevano di tornare al suo paese, voleva fare il calciatore e si è ammazzato.

Seid Visin, il calciatore si è suicidato a 20 anni

Il giovane calciatore a cui fa riferimento Lulù nella sua discussione con Miriana è Seid Visin, arrivato dall’Etiopia in Italia e adottato da una coppia di Nocera Inferiore (Salerno), si è suicidato impiccandosi nella casa della famiglia.

Il giovane non aveva 15 anni ma 20 e, secondo le ultime notizie diramate dalla famiglia, il razzismo non c’entra in questo caso.

“Il gesto estremo di Seid non deriva da episodi di razzismo”. È questa la dichiarazione che i genitori della promessa del calcio hanno affidato all’emittente Telenuova, chiarendo che la lettera circolata faceva riferimento ad un post Facebook del 2019.

I genitori “escludono con fermezza ogni correlazione tra il gesto e la pista razzista”, e arrivano a parlare di “strumentalizzazione” delle parole di Seid.

Said nel 2019 aveva comunque denunciato questa piaga sociale con un lungo sfogo: