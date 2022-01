Katia Ricciarelli continua a “spoilerare” i complimenti che ha ricevuto dagli autori del Grande Fratello Vip dopo la sua decisione di “trasformarsi” in pecorella smarrita nel corso dell’ultima puntata in diretta.

Giocando a biliardo con Carmen Russo, la ex moglie di Pippo Baudo ha svelato di avere avuto indicazioni da parte di qualcuno: “Sono contenta perché ho fatto quello che voleva lui anche se avevo tutte le ragioni del mondo…”, afferma la Ricciarelli.

Chi è il “lui” in questione?

Katia Ricciarelli si è pavoneggiata anche dei complimenti ricevuti dagli autori, puntando il dito contro Nathaly Caldonazzo che, giustamente, l’ha accusata di essere una persona insoddisfatta dopo le agghiaccianti esternazioni che riesce a partorire (una peggio dell’altra):

Sono andata molto tranquilla, hai visto? Infatti mi hanno fatto i complimenti perché potevo anche non esserlo. Perché poi hanno cercato di attaccarmi ancora la piccola (Lulù, ndr) e anche Nathaly. Dirmi che sono una donna insoddisfatta e cattiva… me? Ho avuto tutto dalla vita, o no?