Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto gli autori del GF Vip

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, con tanto di mancata squalifica per Katia Ricciarelli, proprio la ex moglie di Pippo Baudo ha svelato a Soleil Sorge cosa le hanno detto gli autori stanotte.

Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto… per come mi sono comportata. Grazie tante ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco.