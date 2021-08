Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo essersi conosciuti a Temptation Island sono diventati ufficialmente una coppia, anche se sui social sono in pochi a credere alla loro storia. In tanti, infatti, insinuano che il sentimento non sia affatto sincero, soprattutto da parte dell’ex tentatore. Ed ora i neo fidanzati hanno deciso di replicare con un sorriso alle accuse (video in apertura).

Luciano Punzo e Manuela Carriero rispondono con ironia alle critiche

Il pubblico di Temptation Island che ha visto nascere la storia tra Luciano e Manuela sembra essere nettamente diviso. Da una parte chi crede all’onestà di Punzo, dall’altra chi invece sostiene che il giovane si stia solo prendendo gioco della brindisina e dei suoi sentimenti.

Questi ultimi sono arrivati persino a sostenere che Luciano sia stato pagato per fingere di stare con la Carriero. La coppia ha allora deciso di replicare con ironia alle accuse in un video pubblicato su Instagram e che trovate in apertura:

Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme… Se mi stanno pagando? Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore. Quanto prendo al giorno per stare con te? Tanto, veramente tanto…

Bravi entrambi, che hanno deciso di non farsi travolgere dalle critiche social andando avanti per la propria strada con il sorriso!