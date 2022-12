Ci risiamo: a distanza di qualche giorno Luca Salatino è tornato a ribadire la sua intenzione di voler lasciare il GF Vip e fare ritorno dalla sua amata compagna Soraia. Ormai il ragazzo sembra non riuscire più a dare altro al reality, ed anche in cucina il suo posto sarebbe stato preso egregiamente dal ‘collega’ Davide Donadei.

Luca Salatino abbandona il GF Vip: ecco quando potrebbe accadere

Da qualche giorno Luca Salatino è tornato a struggersi per amore ed ha ribadito la sua intenzione di lasciare il GF Vip prima del tempo. Tuttavia, parlando anche con Antonino Spinalbese, l’ex tronista ha discusso del contratto in scadenza e della possibilità di poter uscire senza dover pagare la penale.

Anche nelle ultime ore ha rinnovato il suo desiderio: “Non ce la faccio più, voglio uscire”, ha commentato parlando con Edoardo Tavassi. Quest’ultimo però ha replicato:

Non te lo diranno mai, devi fare come ha fatto Antonino, lo ha chiesto in confessionale e ha ricevuto l’ok per lunedì prossimo.

Quindi lunedì prossimo potrebbero uscire sia Nino che salatino?! #gintonic https://t.co/KBjkkN1yKW — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) December 19, 2022

Salatino ha svelato di averlo chiesto anche lui, addirittura per uscire direttamente nella serata di ieri, ma a quanto pare il GF Vip non glielo avrebbe concesso.

Dagli ultimi discorsi fatti nella Casa, dunque, sembrerebbe che dopo Natale, nella puntata del 26 dicembre, dovrebbero uscire ben due Vipponi, ovvero Luca Salatino e Antonino Spinalbese. A renderlo noto alcuni utenti social:

Antonino non rinnoverà il contratto […] L’ha detto più volte, poi se mantiene la parola non so, dovrebbe uscire lunedì ne parlava anche con Salatino perché forse anche lui non rinnova.

L’ha detto più volte poi se mantiene la parola non so dovrebbe uscire lunedì ne parlava anche con Salatino perché forse anche lui non rinnova — Federico (@Federic39594322) December 20, 2022

Insomma, l’argomento è caldo ed a quanto pare il contratto sarebbe in scadenza il 29 dicembre. Questo significa che, come ogni anno, i Vipponi saranno chiamati a fare i conti con la fatidica domanda, ovvero se continuare per i prossimi mesi o fare ritorno a casa. E per Salatino la risposta dovrebbe essere ormai scontata.

io spero così tanto che la cosa di salatino che vuole abbandonare sia vera anche se scandaloso che lui in 4 mesi non si sia mai fatto un televoto e sia stato sempre immune almeno lo spadaccino l’anno scorso prima di uscire ci regalò la dinamica col man — federic🐉 xmas era (@federic0x1) December 19, 2022

Da quello che ho capito stasera Salatino esce, voleva uscire ieri ma ho sentito Antonino che gli diceva “aspetta almeno lunedì”. Ormai aveva capito che con i nuovi ingressi nemmeno serviva più in cucina. 🥲 #incorvassi #gfvip — Simi (Taylor’s version) ✨ (@simininaaa) December 19, 2022

oggi parlava che il contratto scade il 29 lo diceva con Luca salatino e loro anche ieri sera diceva che volevano trovare il modo di uscire prima senza penali. ne parlavano lui e luca dove c erano le stanze di Wilma e patrizia — Desy✨️🐍 (@limecade83) December 18, 2022