In queste ore le mie superstar di Twitter hanno tirato fuori un video decisamente “bollente” con protagonista Luca Salatino mentre dorme al Grande Fratello Vip.

Luca Salatino mostra la sua “felicità” al GF Vip

In questo video condiviso su Twitter, Luca sta dormendo ma una particolare zona del suo corpo è decisamente sveglia, tanto da fare commentare il web: “Capisco Soraia”, si legge in maniera scherzosa.

Salatino, infatti, mostra una certa “felicità” che gli utenti hanno commentato in più occasioni con ironia.

Ecco il VIDEO “incriminato”.

La scheda del concorrente

Travolgente, spontaneo, verace, Luca Salatino è pronto a mostrarsi senza filtri e a portare una ventata di allegria in Casa.

Conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, l’inarrestabile Luca si divide tra la televisione, la boxe e la cucina.

A 19 anni attraversa un periodo difficile che supera grazie al suo amore per i fornelli. Questa passione si trasforma presto in un lavoro che gli regala in poco tempo enormi soddisfazioni: secondo il Gambero Rosso, è uno dei cinque migliori chef di carbonara di Roma.

Attualmente è fidanzato con Soraia Allam Ceruti, incontrata proprio nel noto dating show di Canale 5. Vivono la loro relazione a distanza: lui a Roma, lei a Como ma la convivenza è l’obiettivo che vogliono raggiungere.

Una cosa è certa: con lui in Casa ne vedremo delle belle!