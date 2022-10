Luca Salatino abbandona il GF Vip? “Sto gioco non fa per me”

Una domenica all’insegna del nervosismo e di tanti pensieri, quella di Luca Salatino, che non ha ancora del tutto smaltito lo scontro avvenuto la scorsa notte, tanto da meditare di lasciare il GF Vip. L’ammissione arriva durante una chiacchierata in giardino alla presenza di Charlie Gnocchi e dell’amico George Ciupilan.

Secondo Charlie, Luca starebbe adottando un comportamento di autosabotaggio che non gli starebbe facendo affatto bene ed anche lui è convinto che il giovane amico dovrebbe reagire. Luca, di contro, ha commentato amareggiato:

Sto gioco non fa per me, non ce la faccio. Giochetti, trucchetti, io non sono così. Purtroppo…