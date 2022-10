Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Luca Salatino ha litigato con Cristina Quaranta perché la vippona ha reputato “inopportuno” un massaggio che Nikita Pelizon ha fatto all’ex tronista.

Luca litiga con Cristina e Carolina parla in “codice” con Amaurys al Grande Fratello Vip

Secondo Luca il massaggio di Nikita non aveva alcuna malizia e Soraia (la sua fidanzata) non ha alcun motivo di preoccuparsi: “Questo è quello che pensi te, ma Soraia lo pensa allo stesso modo? Questo è il senso”, ha aggiunto Cristina.

Luca, infastidito ha replicato:

Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è.

Cristina Quaranta si è successivamente confrontata con Carolina Marconi parlando del comportamento di Nikita:

Se noi donne fossimo più solidali non ci sarebbero uomini che vanno a tradire altrove. Ma da quando sono amici? Sì, da un paio di giorni. Perché poi è lei che… Non mi piace più. Non è successo niente. Sono quelle cose che… Vedi le reazioni, i comportamenti e tante cose. Ieri tutto il giorno mi ha rotto i cog**ni. Ma non è neanche tanto quello… Non ci sono caduta alla sua provocazione. Perlopiù è ciò che è successo con altre persone. Secondo me avrebbe dovuto avere altri atteggiamenti.

Carolina Marconi, di contro, ha preso le difese di Nikita mettendo in evidenza un atteggiamento simile avuto da Cristina nei confronti di Amaurys Perez:

Stavi con le gambe aperte e ballavi così con Amaurys, che è sposato. Io, che sono sudamericana, non mi permetterei mai. Questa è la stessa identica cosa, scusa. Sì, è la stessa cosa! Io sono sudamericana e non mi permetterei mai di fare così con le gambe aperte. Nel senso che in sudamerica sono molto più carnali, capito? Non mi permetterei perché so che lui è sposato. Capito? Però… No, gli sei saltata addosso e ti sei divertita. Ma io non vedevo malizia. Come non ho visto malizia in Nikita che fa un massaggio a Luca. Se lui non fa l’osservazione su di te, tu non farla sugli altri.

Successivamente Carolina e Amaurys hanno incominciato a parlare in spagnolo difendendo Nikita.

Proprio Perez ha aggiunto:

Lei non me la tocca nessuno. Quella ragazzina lì è protetta da me.