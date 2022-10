Dopo l’uscita di scena di Ginevra Lamborghini, squalificata dalla Casa del Grande Fratello Vip, Giaele si è molto avvicinata ad Antonino e, per molti, starebbe cercando di provarci con lui.

Durante la festa di ieri, Cristina e Antonino si sono interrogati proprio su questo aspetto, affermando che l’ex protagonista di “Ti spedisco in convento” ci proverebbe un po’ con tutti. Proprio Spinalbese, passando del tempo con Giaele nella sauna, le ha dato una risposta epica:



Ma non è finita qui.

Confrontandosi con lei, durante i festeggiamenti per il compleanno di Edoardo, Antonino ha chiamato la De Donà “Ginevra”.

Questo ha fatto “inviperire” Giaele che ha replicato:

No non parlarmi più dopo questa. Dopo questa non rivolgermi più la parola, no non m’interessa, stai zitto. Io sono convintissima… certo Marco!