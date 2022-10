Il caso Marco Bellavia continua a restare centrale, sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Sono in tanti coloro che hanno sostenuto l’ex Vippone dopo la sua decisione di lasciare il reality, in seguito ai gravi attacchi che sono costati la squalifica a Ginevra Lamborghini e l’eliminazione per volere del pubblico a Giovanni Ciacci. Ad intervenire nuovamente è stata la ex compagna di Bellavia, Elena Travaglia.

Marco Bellavia, i retroscena dell’ex compagna

La donna era già intervenuta in passato in difesa dell’ex compagno Marco Bellavia, dopo gli attacchi ricevuti ed anche in seguito alla squalifica di Ginevra Lamborghini. Questa volta ha parlato al settimanale DiPiù svelando ulteriori retroscena su quanto accaduto prima dell’ingresso di Marco al GF Vip:

A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema è stata la redazione del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi.

Signorini, in merito, avrebbe confermato la medesima versione assumendosi le responsabilità di non aver capito fino in fondo le problematiche di Bellavia. Problemi di cui tuttavia anche la ex compagna e madre del figlio Filippo era all’oscuro: