Lory Del Santo e Marco Cucolo: crisi dopo 9 anni per colpa dell’Isola? Il confronto

Nel corso degli anni, in tanti hanno messo in dubbio la storia tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Dopo aver resistito alle fatiche di Pechino Express, a metterli in crisi potrebbe essere ora l’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo e Marco Cucolo: Isola li ha messi in crisi?

Non è escluso un clamoroso faccia a faccia tra Marco Cucolo e la sua compagna Lory Del Santo nel corso della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi. La regista e showgirl è stata l’ultima eliminata dal reality di Canale 5 e proprio mentre era sul punto di lasciare l’Isola, ha riservato un saluto molto freddo a Cucolo.

La Del Santo, infatti, non avrebbe affatto gradito la sua presa di posizione nella puntata in cui è stata poi eliminata. Non è un caso se dopo la sua eliminazione, Lory abbia poi commentato:

Sto con Marco da 9 anni e quindi certo il nostro amore è verissimo ma penso che l’Isola lo abbia un po’ condizionato.

Nel frattempo anche Marco è stato costretto al ritiro per via di motivi di salute ma questa sera i due potrebbero rivedersi e chissà, magari anche confrontarsi. E’ quanto viene lasciato intendere dalle anticipazioni relative alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi:

Lory ha lasciato molti conti in sospeso sull’Isola e stasera è pronta a confrontarsi con i suoi ex compagni…anche con chi non vi aspettate!