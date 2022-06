Vincitore Isola dei Famosi 2022: parlano i bookmaker e svelano chi potrebbe trionfare. La finale del reality show andrà in scena il prossimo 27 giugno e decreterà l’unico naufrago che alzerà la coppa.

Vincitore Isola dei Famosi 2022: ecco chi sarà secondo i bookmaker

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata lunedì 21 marzo. I bookmakers, ormai da molti anni, propongono le quote su questo reality show. Ecco, secondo loro, chi vincerà il programma e quale sarà il prossimo eliminato di stasera (a tal proposito potrete dare uno sguardo ai sondaggi).

Secondo le quote dei bookmaker, il vincitore dovrebbe essere Nicolas Vaporidis. Seconda posizione per Edoardo Tavassi e terzo posto per Carmen Di Pietro (tallonata da Nick Luciani).

L’eliminato di stasera, invece, dovrebbe essere Gennaro Auletto: cosa ne pensate?

Schede concorrenti

Classe 1981, Nicolas Vaporidis è un attore e produttore cinematografico di successo. Nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami, che ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri e ad ha ottenuto 10 candidature ai David di Donatello. Diviso tra cinema e teatro, ha inoltre partecipato a numerosi film e fiction di successo.

Oggi Nicolas vive tra Roma e Londra ed è diventato un imprenditore di successo, aprendo due diversi ristoranti nella capitale inglese, il menù proposto è quello di una cucina tipicamente romana.

Per la prima volta in un reality show, Nicolas questa volta dovrà affrontare un esame molto più complesso: la lotta alla sopravvivenza. Non sono la fame o i mosquitos a spaventarlo, ma la solitudine: non ama trascorrere del tempo con persone che non stima ed è per questo che spera di riuscire a convivere pacificamente con gli altri naufraghi.

Edoardo Tavassi nella vita fa il videomaker. Per lui è la prima volta in un reality e, dopo aver iniziato questa avventura insieme a sua sorella Guendalina, è pronto a mettersi in gioco per affrontare qualsiasi sfida.

La fame non lo spaventa per niente ed è pronto ad affrontare qualsiasi prova con forza, tenacia e caparbietà.

Dirompente, carismatica e autoironica, Carmen di Pietro è un ex modella e showgirl italiana conosciuta al grande pubblico. Inizia la sua carriera come modella subito dopo il diploma, e in quegli anni vive in giro per l’Europa cavalcando alcune delle migliori passerelle. Nel 1986 inizia a lavorare come attrice e nel 1991 è protagonista di alcuni film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale.

Nel corso degli anni si afferma nel mondo dello spettacolo con varie presenze televisive, sia in vesti di showgirl che di opinionista.

Per lei non è la prima volta alle prese con la lotta alla sopravvivenza: già nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi e quest’anno è tornata alla ribalta in coppia con il figlio Alessandro.