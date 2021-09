Pensavate davvero di avere visto e letto qualsiasi cosa? No, la risposta è no. Ed infatti i leoni da tastiera 2.0 hanno costretto Loretta Goggi ad abbandonare i social dopo avere ricevuto una valanga di insulti per via del playback dei Seat Music Awards.

Loretta Goggi lascia i social dopo gli insulti ricevuti: il post “fiume”

Con un lungo post fiume condiviso su Facebook, Loretta Goggi svela il suo rammarico dopo avere calcato il palcoscenico dei Seat Music Awards per ritirare il premio alla carriera e interpretare la sua grande hit “Maledetta primavera”.

“Commenti di una cattiveria, un’arroganza, una gratuità indescrivibili”, racconta Loretta che poi svela la sua decisione di lasciare i social per l’incredibile mole di insulti ricevuti pure per il suo vestito, il trucco e l’aspetto fisico (oltre che per la sua interpretazione):

Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. Mi sembrava comunque bellissimo esserci (come tanti altri, in playback o senza) per ricevere il riconoscimento ad una canzone e ad un’interprete che dopo 40 anni siano ancora nel cuore di milioni di persone.

La giudice di Tale e Quale Show si è mostrata profondamente dispiaciuta per il clima tossico che si respira su internet:

Non lo faccio solo per me, che sono una “tosta”, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming.

Insultare un mito assoluto come Loretta? Fatevi curare da uno bravo, ve lo dico con affetto.