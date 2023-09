Lorenzo Remotti, il simpatico calzolaio super tatuato sta già catturando l’attenzione del pubblico, tra retroscena sul contratto del Grande Fratello e primi rimproveri in confessionale per aver detto una parolaccia seguita dalla censura.

Il calzolaio ha svelato di non aver potuto dire a nessuno del suo imminente ingresso nella Casa del Grande Fratello e, proprio per questo motivo, lui ha raccontato una bugia ad amici e parenti:

Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo.