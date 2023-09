Questa edizione del Grande Fratello sarà chiaramente differente delle precedenti. Come già ampiamente anticipato da Alfonso Signorini, secondo gli intenti dell’editore sarà un’edizione che non tollererà scivoloni o cadute di stile. Niente trash e, si spera, niente bestemmie né parolacce in casa. La prima, tuttavia, sarebbe già sfuggita ad un concorrente.

Lorenzo Remotti, prima parolaccia nella Casa del GF: le reazioni

Lui è Lorenzo Remotti, il calzolaio del Grande Fratello, il quale attualmente si trova insieme agli altri nominati nel tugurio (potrete votare qui nel sondaggio il vostro preferito). A poche ore dal suo ingresso però, gli sarebbe scappata una parolaccia. E la reazione dei suoi inquilini non si è fatta attendere.

Tutto sarebbe nato dopo il desiderio del ragazzo di fare colazione con il caffè ed Anita gli avrebbe fatto credere che sarebbe stato possibile. Quando ha compreso che si trattava di uno scherzo, Lorenzo ha esclamato: “Affanc*lo!”. Anita a quel punto ha letteralmente sgranato gli occhi.

LA FACCIA DI ANITA QUANDO SENTE LA PAROLACCIA STO MORENDO#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/feChbg7ZcM — ♡༄ puff (@4gaiia) September 12, 2023

Poco dopo Remotti sarebbe stato convocato in confessionale, dove evidentemente, stando a quanto emerso da un successivo video, sarebbe stato rimproverato da un autore:

Ha iniziato a fare la voce grossa. Sono entrato in confessionale ed era una iena: ‘Voi non capite niente, non avete capito chi sono io’.

A quel punto sarebbe sopraggiunta la prima censura del GF, che ha prontamente tagliato l’audio.