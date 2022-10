A Ballando con le Stelle 2022 c’è stata tensione dopo l’ingresso di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. La loro storia nelle prime due puntate sembra avere avuto più peso delle sue esibizioni e la cosa è pesata non poco al concorrente, il quale ha voluto mettere subito le cose in chiaro. Lui è lì per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli, ma non solo. E’ anche molto di più ed ha voglia di dimostrarlo.

Se nelle prime due puntate le esibizioni di Lorenzo Biagiarelli sono state seguite da battutine in stile Sandra e Raimondo, adesso il concorrente ha voglia di fare sul serio e chiede a tutti che possa essere considerato come tutti gli altri concorrenti in gara:

Sono molto contrariato perché, per la seconda volta di fila, è andata in scena una cosa per cui non si è parlato né di coreografia né del ballo. Per colpa di Anastasia, per quello che è successo nella clip prima di noi, l’ennesima storia che noi non siamo coppia perché non andiamo a prendere il caffè. Si inventa questa scenetta che è stata molto divertente, perché è divertente la scenetta finta, però quella cosa lì sulla pista diventa aka realtà, diventa la chiave di lettura. Siamo gli unici a essere giudicati per altro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo con Lorenzo Biagiarelli e a giudicarmi non c’è la mia compagna. E vorrei che non ci pensasse nemmeno tutto il corredo chiamato a giudicare. La prima è uno scherzo, la seconda ha risposato la conversazione e questa cosa mi danneggia perché il sono il cog***, lei è la stro** gelosa e lei è la povera vittima. E alla fine il ballo non c’è. Io non ho portato malumori. Vorrei che non lo facesse nemmeno lei, e se li ha lo dice a me. Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma. Voglio essere me.