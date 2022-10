Ad una settimana dall’esordio con tanto di insulto in diretta tv, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si sono ritrovate nello stesso studio di Ballando con le Stelle. Un faccia a faccia che aveva preoccupato la cantante al punto da aver confidato in una delle varie interviste di non averci dormito. Ma come è andato l’incontro?

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, nuovo faccia a faccia a Ballando

Prima ancora di Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli avevano già avuto modo di chiedere pubblicamente scusa e telefonicamente alla giurata, la quale aveva accettato e voltato pagina. Ma ovviamente la vicenda è stata affrontata ancora ieri nel corso della seconda puntata.

Nel video di presentazione, il ballerino Samuel Peron ha invitato la cantante a non dire troppe parolacce. “Io purtroppo quando mi inalbero non riesco a frenarmi. Ho questo vizio, cercherò di correggermi anche se non sarà facile”, ha ammesso Iva.

Dopo l’esibizione, spazio ai giudizi della giuria. Per Zazzaroni, “A differenza di altri lei sente molto la musica e il ritmo e ha un grosso vantaggio. Qualche errore c’è stato”. Complimenti anche da parte di Fabio Canino: “Ho molto accettato il finale alla Elettra Lamborghini”.

Belle parole da Carolyn Smith: “Grande vitalità quando entri in scena. Balla a tempo, è andato bene”, e così per Mariotto: “Ho osservato bene, lei la butta in caciara però c’è qualcosa in come muovi le gambe che è molto sexy”.

Selvaggia Lucarelli ha dapprima ironizzato: “L’insulto l’ho perdonato, questo ballo non te lo perdono”, per poi andare controcorrente rispetto al resto della giuria ed esprimere il suo parere sincero: “C’è una sudditanza psicologica nei tuoi confronti. Io rimango dell’idea che il ballo sia un’altra cosa”.

A commentare è stato anche Alberto Matano: “Apprezzo l’aplomb di questa sera. Ma quanto durerà?”. Lo scopriremo nella prossima puntata.