“Licenziato da Mediaset? Non è vero!”: parla Ermanno Corbella, ex regista di Pomeriggio 5 (fuori dopo la prima puntata)

L’ex regista de L’Aria che tira, Ermanno Corbella, in qualche modo è diventato celebre in questi ultimi giorni. Il suo nome è stato legato, per meno di 24 ore, a Pomeriggio 5. Ebbene sì, il regista fortemente voluto da Myrta Merlino in occasione del suo passaggio a Mediaset, è durato appena un giorno prima di essere messo alla porta.

Ermanno Corbella, ex regista di Pomeriggio 5 racconta la sua verità

Intervistato da TvBlog, Ermanno Corbella ha avuto modo di raccontare la sua verità e fare delle doverose precisazioni, a partire dal fatto che, come spiega anche lui, non sarebbe stato affatto licenziato da Mediaset. Ecco le sue parole:

Sono un uomo di mondo, frequento la tv dal 1980, ho lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio, Sabina Guzzanti. Non provo alcuna amarezza per quanto accaduto, sono tranquillo.

L’ex regista della prima puntata di Pomeriggio 5 e detentore per questo di un record, ha spiegato quanto accaduto:

Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione.

Ma cosa avrebbe spinto i vertici Mediaset a giungere a questa decisione?

Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo. Con lei (Myrta Merlino) ci ho parlato… non è lei la motivazione di quanto accaduto.

E sul famoso gobbo, più volte ripreso, ha ammesso: