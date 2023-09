Si chiama Ermanno Corbella ed è il regista dei record. Proprio così: il professionista, fortemente voluto dalla conduttrice Myrta Merlino per il suo nuovo Pomeriggio 5, è stato fatto fuori dopo appena una sola puntata. Lo svela DavideMaggio.it che a poche ore dal secondo appuntamento stagionale ha anticipato la sostituzione del regista del contenitore di VideoNews.

Ma cosa avrebbe spinto i vertici Mediaset a prendere la decisione di sostituire Ermanno Corbella? Qualcosa, evidentemente, non è andato per il verso giusto. Ermanno Corbella arriva direttamente da L’Aria che tira. Ecco cosa ha fatto sapere sul suo conto il blog televisivo:

L’operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset. In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, peraltro, non è uscito certamente valorizzato dalla regia. Tuttavia alla luce del debutto molto positivo, in termini d’ascolti, questa scelta così repentina un po’ stupisce.