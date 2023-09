Myrta Merlino ha superato perfettamente la prima puntata di Pomeriggio 5, merito anche del suo portafortuna. La giornalista e conduttrice ha voluto portare con sé l’amuleto in vista del suo esordio sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Una prima puntata senza dubbio fortunata, almeno sul piano degli ascolti tv. Ma qual è il portafortuna personale di Myrta?

Il portafortuna di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

E’ una pietra di sale l’amuleto che Myrta Merlino ha deciso di portare con sé in vista della prima puntata di Pomeriggio 5, come emerso da un video postato nelle sue Instagram Stories proprio ieri. E a testimonianza di quanto sia per lei importante, la conduttrice lo ha portato con sé nello studio, tenendolo vicino alla scaletta della puntata (video in apertura).

Terminato il primo appuntamento stagionale della trasmissione, Myrta è tornata sui social dove ha commentato, parlando del suo stato d’animo:

Ragazzi si torna a casa. Mamma mia, che giornata! Abbiamo portato a casa la pelle, sono molto felice. Che gioia avere Claudio Amendola con me. È stato così importante, è il primo grande ospite. Trovo che abbia fatto un discorso bellissimo. E poi quando è entrato Marco in studio…che gioia! Ciao, a domani!

La giornalista ha quindi ringraziato ancora Claudio Amendola ed il compagno Marco Tardelli che le ha fatto una sorpresa palesandosi in studio.