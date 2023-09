Letizia Petris, “NIP” del Grande Fratello che sta già facendo discutere per un video trash (ma non solo)

Letizia Petris è una delle tre concorrenti “nip” che entreranno nella Casa del Grande Fratello dal prossimo 11 settembre su Canale 5. La ragazza in particolare è già finita sulla bocca di tutti per via di un video (un po’ trash) condiviso sui social.

Letizia Petris, “nip” del Grande Fratello che sta già facendo discutere per un video

In rete è saltato fuori un video con protagonista Letizia Petris, concorrente Nip del Grande Fratello, che metterebbe un po’ in discussione la “linea anti trash” del reality voluta da Pier Silvio Berlusconi.

“Se fossi single ti bomberei. Da fidanzata non lo farei mai” afferma Letizia durante una live con un creator dal nome “remagio”, che risponde: “Perché mi bomberesti? Se vuoi lo dico. Pensi che io abbia il ca**o gigante”.

La conversazione “spinta” sta facendo il giro della rete così come alcune informazioni sulla ragazza che, secondo gli appassionati di gossip, sarebbe fidanzata e spesso alla ricerca di follower famosi: cosa ne pensate?

Insieme a Letizia Petris, Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, ieri ha annunciato altri nomi scelti per la nuova edizione del Grande Fratello.

Tra i Nip ci sono anche Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, e Giselda Torresan, operaia di Treviso. “Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei”, le parole del direttore del settimanale.

Chi è la concorrente del GF

Tra i concorrenti “nip” del Grande Fratello c’è Letizia Petris, una giovane fotografa di 24 anni originaria di Riccione, laureata in Digital Communication. Il suo profilo Instagram, @letipetris_, conta oltre 15.000 seguaci. Tra i suoi follower, spiccano due volti noti della televisione: Giordano Mazzocchi e Luca Vetrone oltre a Giorgia Soleri.