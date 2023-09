Letizia Petris è una concorrente NIP del Grande Fratello 2023: chi è? Nonostante si tratti di un volto “sconosciuto” ai più, la giovane vanta su Instagram un discreto seguito di 15mila follower.

Chi è Letizia Petris, concorrente NIP del Grande Fratello

Letizia Petris è una nuova concorrente NIP del Grande Fratello in partenza dal prossimo lunedì 11 settembre con la sua nuova stagione: cosa sappiamo di lei? Scopriamo tutto quello che abbiamo scoperto.

Letizia ha 24 anni, vive a Riccione, lavora come fotografa ed è laureata in comunicazione digitale.

Ecco alcune foto di Letizia e il suo profilo di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦋 LetiPetris 🦋 (@letipetris_)

Aldo Vitali presenta i concorrenti NIP

“Il Grande Fratello sta per tornare e cambierà un po’ la filosofia. Ci saranno mischiati Vip e persone non famose”: con queste parole Aldo Vitali, direttore di Sorrisi, presenta il nuovo cast. “Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa”.