Letizia si confronta con Perla: sacco svuotato dopo le lacrime al Grande Fratello – VIDEO

Tra Letizia Petris, Perla Vatiero e Greta Rossetti si è instaurata una solida amicizia. Nonostante questo, la fotografa del Grande Fratello si è sentita trascurata dalla fidanzata di Mirko Brunetti.

Letizia si confronta con Perla: sacco svuotato dopo le lacrime

Secondo Letizia, nell’ultima settimana Perla si sarebbe legata maggiormente a Greta. La concorrente, in Veranda, ha voluto spiegare alle ragazze di essersi sentita persa, di vederle sempre insieme, senza lei, e questo l’ha spinta a credere che ci fosse qualcosa che non andava.

“Tu non ne hai parlato con noi e noi non abbiamo chiesto” ha affermato Greta dispiaciuta.

Tra Perla e la Petris, però, lo scambio di opinioni non sembra seguire la via pacifica ed entrambe sembrano chiudere le proprie orecchie senza sentire le ragioni dell’altra.

Da una parte Letizia lamenta di essere stata per alcune notti in attesa dell’amica che a letto non arrivava mai, che lei non nota quante attenzioni gli rivolga.

Dall’altra, Perla ritiene di essere inibita, poiché Letizia facilmente dubita degli affetti e dei rapporti consolidati, per di più col fatto che l’amica dorma col fidanzato non sa cosa fare se non dormire con Greta.

Questo botta e risposta sembra placarsi quando le due ragazze si confidano una verità indissolubile: “Tu non capisci che io voglio portarti anche fuori di qui” afferma Letizia e Perla commossa sorride: “Tu per me sei importante, al di là del gioco”.

Tra poco le nomination cominceranno ad essere più “serrate”: la loro amicizia continuerà?