Cristina Bugatty (amica di Stefano Miele), intervistata al GF Vip Party, ha parlato di Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il ritorno di fiamma avvenuto nella Casa del Grande Fratello.

Cosa penso di Perla e Mirko? Allora io sono una transgender non operata per vari motivi… ma anche se fossi operata e vedessi loro, dovrei rioperarmi perché ti fanno due coglion* così!

Ecco il VIDEO:

L’ex gieffino Mirko Brunetti è stato ospite, oggi, della trasmissione Verissimo per una nuova intervista. Al centro dell’attenzione, ovviamente, la sua storia con Perla Vatiero ed il loro ritorno di fiamma avvenuto proprio durante il Grande Fratello. I pochi giorni trascorsi nella Casa sono serviti al giovane a comprendere fino in fondo i suoi sentimenti per la ragazza.

Il rientro nella Casa del Grande Fratello per Mirko Brunetti è stato fondamentale, in quanto gli ha permesso di comprendere fino in fondo i suoi sentimenti per Perla Vatiero. Ma sono serviti a chiarire definitivamente tutte le sue ombre? A Verissimo ha raccontato:

Ho trovato alcune, non tutte, delle risposte che stavo cercando da un po’ di tempo. Mi sono preso i miei tempi perché era una situazione molto difficile per tutto quello che si era creato. Mi ero distaccato da quella situazione, sia da Perla che da Greta, proprio per rimettere i tasselli al posto giusto e rimettere me al primo posto.

Negli ultimi due mesi Mirko ha ammesso di essersi sentito dentro ed aver finalmente compreso ciò di cui aveva realmente bisogno. Poi ha spiegato cosa non andava in passato nella sua relazione con Perla, dalla gelosia eccessiva alla convivenza troppo limitante soprattutto per la salernitana, fino alle troppe responsabilità che si era preso lui in prima persona. Adesso però pare che entrambi abbiano compreso i loro errori.

Ma qual è stato il momento decisivo in cui tutto sarebbe cambiato in lui?

Quando lei è entrata nella Casa lì sono andato in tilt. Ho visto una Perla diversa, più dolce, premurosa, più tranquilla e matura. Quindi non la riconoscevo, in maniera positiva. Ero molto confuso ed ho rivalutato anche la storia con Greta. Lei lo aveva capito che pensavo a Perla ma io non volevo accettare che fosse finita. Me ne rendo conto adesso, ci siamo dati troppo.

L’ex gieffino ha svelato quindi cosa spera adesso per il loro futuro: