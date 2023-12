Laurenti nel confessionale del Grande Fratello a Ciao Darwin, la stoccata di Bonolis: “Dove va in onda questa monnezza?”

Nonostante il passato della sua ex moglie (Sonia Bruganelli è stata opinionista, ndr), Paolo Bonolis evidentemente non sarebbe un grande fan del Grande Fratello. Lo ha dimostrato anche ieri nel corso della nuova puntata di Ciao Darwin, nel corso della quale ha fatto grande ironia sul reality condotto da Alfonso Signorini e, al tempo stesso, ha lanciato una stoccata non indifferente.

Paolo Bonolis a Ciao Darwin: frecciatina al Grande Fratello

Durante la sfida tra Melodici e Trapper, abbiamo assistito all’ingresso a Ciao Darwin di Luca Laurenti, spalla di Paolo Bonolis, “travestito” da confessionale del Grande Fratello. Il tutto, accompagnato dalla consueta sigla del reality show.

I due hanno dato vita ad una gag che ha fatto molto sorridere il pubblico in studio, ma inevitabilmente è stata colta anche la frecciatina del padrone di casa al GF, quando rivolgendosi a Laurenti ha domandato: “Dove va in onda questa monnezza?”.

Il riferimento è stato chiaramente al Grande Fratello, che torna questa sera con una nuova puntata, evidentemente accusato di essere eccessivamente trash. Un commento che tuttavia arriva esattamente dal padrone di casa di un’altra trasmissione accusata di essere altrettanto trash oltre che a tratti volgare.