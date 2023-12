Tra le caratteristiche di Luca Laurenti, spalla destra di Paolo Bonolis nel programma Ciao Darwin 9, possiamo inevitabilmente citare la sua voce nasale. Il musicista e showman, tuttavia, cambia radicalmente tra il parlato ed il cantato, regalando così un cambio vocale unico nel suo genere. Ma perché Laurenti ha questa voce così particolare?

A spiegare cosa ci sarebbe dietro la sua voce è stato lo stesso Luca Laurenti, il quale a Ok Salute ha commentato ironicamente:

La spalla di Paolo Bonolis ricorda un aneddoto raccontatogli dalla madre e sottolinea come questa sua voce così particolare sia stato anche oggetto di complessità:

A suo dire, l’otorino spiegò che non c’era alcun rimedio.

Tuttavia ha saputo trasformare il suo difetto in un pregio:

Mio padre parlava di questo figlio con la passione musicale a un cliente della banca in cui lavorava. Quer cliente era Gianni Ippoliti. M’incontrò per Provini, la trasmissione che conduceva in una tv romana e che poi portò anche su Italia 1. Andò bene, perché fu l’inizio della mia storia nello spettacolo. Poi sono venuti Bonolis, Costanzo, Striscia la notizia, le imitazioni, la pubblicità… Sono andato da luminari di otorinolaringoiatria e foniatria, tutti concordi nel dire che non sono un fenomeno particolare: vado di naso per parlare e di diaframma per cantare. Se imposto la voce, esce un timbro molto fico, da vero attore, ma me sembra de sentì n’antra persona. Magari, c’è sempre stata un po’ di pigrizia inconscia, senza l’attenzione vigile che ti insegnano a scuola di dizione. Io non ci so’ andato, e neppure a quella di canto o di musica. Ho imparato da solo. E forse è andata bene così.