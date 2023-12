A Ciao Darwin Paolo Bonolis cita Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: l’errore corretto in fase di montaggio, ecco come

L’uscita di scena di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5, evidentemente non poteva aspettarsela neppure un esperto di tv come Paolo Bonolis. La dimostrazione è arrivata nella seconda puntata di Ciao Darwin andata in onda ieri sera su Canale 5 e durante la quale il conduttore cita la collega.

Ciao Darwin cita Barbara d’Urso al presente: errore corretto

Come sappiamo, Ciao Darwin è stato registrato diversi mesi fa e oltre a dare spazio a Emilio Contaldo, l’inviato esterno del programma deceduto la scorsa estate, ha anche parlato di Barbara d’Urso ritenendola ancora la conduttrice di Pomeriggio 5.

Di fatto nessuno poteva immaginarsi l’uscita dal programma della nota conduttrice, sostituita da Myrta Merlino. E così durante una gag con Luca Laurenti, Paolo Bonolis ha citato la collega nel corso della seconda puntata di Ciao Darwin di ieri sera:

La signora d’Urso aveva Ilaria Dalle Palle (la giornalista inviata di Pomeriggio Cinque, ndr) e lui mi ha portato quello tra le palle.

In tanti si sono però accorti di come in fase di montaggio sia stato prontamente (e un po’ maldestramente) corretto l’errore. Si comprende che la frase di Paolo Bonolis sarebbe stata pronunciata al presente e quindi si è tentato di farla sentire al passato. Un errore raro e prontamente corretto prima della messa in onda.