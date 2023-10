Simona Ventura ha fatto il suo debutto in grande stile nella nuova edizione di Ballando con le stelle, incantando il pubblico con una coinvolgente performance a ritmo di samba. Selvaggia Lucarelli ha apprezzato molto l’esibizione lanciando pure una frecciatina a Barbara d’Urso.

La giornalista ha commentato il percorso lavorativo di Simona, alti e bassi compresi. Tuttavia, nel suo discorso, Lucarelli ha lanciato una frecciatina a Barbara d’Urso, suggerendo che la Ventura sia riuscita a rilanciare la sua carriera con modestia e senza cercare fortuna all’estero, in netto contrasto con l’approccio di qualcun altro che si esprime spesso in inglese:

Devo dire una cosa un po’ complicata e spero di non essere fraintesa. Io ho cominciato a fare questo mestiere grazie a Simona Ventura, nel senso che ero una sconosciuta e lei mi ha chiamato nel suo programma. Ho cominciato lì. Sono passati 20 anni e oggi io sono qua e tu sei lì.

Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria e invece penso che sia una tua vittoria. Hai dimostrato di essere una che anche quando la carriera va meno bene come succede a tutti, ha saputo reinventarsi, ha saputi ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente.

Rimanendo qui, facendo cose più piccole con pazienza e modestia. Oggi sei qua e io lo apprezzo – a parte che sei a Ballando con le stelle, non alla sagra della porchetta – però un domani tu potresti essere qua e io lì. comunque sei stata pazzesca.