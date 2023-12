Laura La Divina, nota tiktoker napoletana, è misteriosamente scomparsa. Dal pomeriggio di ieri si sarebbero perse le sue tracce e questo avrebbe mandato in allarme chi la conosce, a partire dall’amica Rita De Crescenzo, personaggio molto noto sui social. Laura si sarebbe allontanata da casa intorno alle 17.00 di ieri e subito sarebbero scattate le ricerche. L’appello è arrivato anche in diretta tv a Chi l’ha visto.

Laura La Divina scomparsa: l’appello anche a Chi l’ha visto

Secondo le parole di Rita De Crescenzo, Laura la Divina – la quale vivrebbe a casa sua – si sarebbe allontanata nel pomeriggio di ieri senza dare spiegazioni ed il suo telefono da allora risulterebbe spento. Da ieri si rincorrono su tutti i social gli appelli ed anche, purtroppo, le notizie fake sul caso di scomparsa.

Le segnalazioni sono giunte in massa anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, in onda ieri con una nuova puntata ed in chiusura, Federica Sciarelli non ha affatto ignorato gli appelli, dando voce alle preoccupazioni di tanti:

Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come “la divina”. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker.

Dopo la notizia di scomparsa di Laura La Divina, in tanti avevano pensato inizialmente ad uno scherzo, ma al momento ancora non si saprebbe nulla sul conto della nota tiktoker napoletana.