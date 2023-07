Via Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata ci si è domandati quale fosse il destino anche di un’altra conduttrice Rai: Federica Sciarelli. Volto storico di Chi l’ha visto, in tanti spettatori hanno temuto che potesse esserci anche un addio da parte sua, o peggio ancora, un’uscita di scena non voluta quanto inaspettata. Ma qual è la verità? Anche la padrona di casa del programma del mercoledì sera di Rai3 è a rischio?

Federica Sciarelli a rischio? Parla la conduttrice

Federica Sciarelli resta tra i pochi cavalli di razza in Viale Mazzini. Le sue idee politiche, a quanto pare, non sarebbero un problema. In una recente intervista al settimanale Oggi, la padrona di casa di Chi l’ha visto ha dichiarato:

A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete. Che tempo che fa, per dire, ci ha messo anni per costruire un patrimonio di ospiti di prestigio: il Papa, Obama, Madonna… E chi te li riporta più quelli?

La Sciarelli tuttavia non ha intenzione di cedere, ed anzi ammette:

Le pressioni arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare.

Poi sulla Rai ha proseguito:

Il problema sono tutte le tv generaliste. È cambiato il mondo, c’è un’offerta pazzesca. Discutiamo dei conduttori che girano – che poi sono sempre gli stessi e mi ci metto pure io – ma qui c’è da ripensare tutto, acchiappare i giovani. Il problema è che i figli di mio figlio un giorno apriranno un armadio, dentro ci sarà una televisione impolverata e mio figlio gli dirà: ‘Nonna lavorava qua dentro’.

Parlando di Chi l’ha visto, la conduttrice e giornalista ha svelato:

Per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’. Quando farò il 5% mi daranno un calcio.

E su un possibile passaggio da Rai3 a Rai1, ipotizzato nei giorni scorsi, la Sciarelli ha frenato: