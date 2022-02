Per La Rappresentante di Lista quella al Festival di Sanremo 2022 sarà la seconda partecipazione alla kermesse con la canzone “Ciao ciao”. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina già lo scorso anno fece molto parlare di sè per via della splendida canzone ma è pronto a risalire sul celebre palcoscenico.

La Rappresentante di Lista, canzone “Ciao ciao” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Ciao ciao” che il duo musicale porterà al Festival di Sanremo 2022, parla di un tema particolarmente attuale e angosciante, ovvero la fine del mondo.

Tuttavia si tratta di un brano veloce e ballabile, in bilico tra funk e dance ma al tempo stesso ironico.

A Sorrisi.com la coppia ha spiegato qualcosa in più sulla canzone sanremese:

Doveva intitolarsi “L’ora della fine”, l’ecologia è un tema a cui siamo legati. Ma il brano ha un ritmo solare: nella nostra testa è già un tormentone. Vogliamo arrivare con la musica senza compromessi, né imporre i nostri temi. Ma è chiaro per cosa ci battiamo: chi ci ama, ci segua.

