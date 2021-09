La Fazenda, Dayane Mello vittima di molestie? L’accadimento increscioso 

Dayane Mello vittima di molestie da parte di un concorrente de La Fazenda? Nel corso della serata i concorrenti del reality hanno partecipato ad una festa organizzata dalla produzione bevendo qualche bicchiere in più per rallegrare la serata.

Nego Do Borel, approfittando dello stato confusionale di Dayane Mello, un po’ brilla, ci avrebbe provato con lei ripetutamente, nonostante i suoi chiarissimi segnali di rifiuto.

Gli altri concorrenti dopo essersi accorti degli atteggiamenti di Nego Do Borel, hanno cercato in ogni modo di proteggere Dayane Mello dalle sue avances poco gradite.

Dopo essere stato rifiutato il concorrente avrebbe persino lanciato un secchio contro il muro mentre Dayane sarebbe scoppiata in lacrime chiedendo alla produzione di intervenire.

Su Twitter, ovviamente, si sta chiedendo l’immediata espulsione di Nego.

Cari uomini, una domanda: ma quando una donna vi dice di NO, esattamente cos’è che vi sfugge?

EXPULSÃO PARA O NEGO DO BOREL

ASSEDIO NA RECORD#Afazenda13 #mellosEXPULSÃO PARA O NEGO DO BOREL

EXPULSÃO PARA O NEGO DO BOREL

EXPULSÃO PARA O NEGO DO BOREL

ASSÉDIO NA RECORD

ASSÉDIO NA RECORD

ASSÉDIO NA RECORD#AFazenda13 #Mellos

— H4sr3t (@H4sr3t1) September 18, 2021