Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip è tornata in Brasile per partecipare ad un nuovo reality show: La Fazenda (La Fattoria qui in Italia). Dopo la fortissima amicizia con Rosalinda Cannavò, nel nuovo programma ha praticamente trovato la sua sosia: Aline Mineiro.

Dayane Mello bacia la sosia di Rosalinda: parte la ship de La Fazenda

Tra Dayane e Aline è subito scoppiata l’intesa con baci a stampo e coccole che stanno facendo letteralmente impazzire i fan della modella brasiliana.

L’attrice (Aline fa lo stesso lavoro di Rosalinda) ha immediatamente elogiato l’energia e la personalità di Dayane:

Tu sei un ottima persona. Ha una bella lucentezza!

Dayane Mello nel corso del Grande Fratello Vip ha fatto coming out chiarendosi bisessuale. Dopo la ship con Rosalinda i fan stanno ricominciando a sognare che possa nascere qualcosa con la nuova compagna di reality.

A seguire foto e video di Dayane e Aline anche per notare l’impressionante somiglianza con Rosalinda Cannavò.

A Dayane já deu selinho na Aline kkkkk surreale pic.twitter.com/uTDnt2RUIl — Tropa Mello (@Tropa_Reallity) September 15, 2021

Há alguns minutos, Dayane e Aline se esfregaram de brincadeira.

Gui: “Meu Deus, olha isso, gente!”

Dayane: “Pegação, né?”

Gui: “Não, continua aí, pelo amor de Deus.” #AFazenda13 @antenadostg pic.twitter.com/DNzIaIIwpf — (@iFofocalixando) September 16, 2021

Eita lasqueira olha a pegada da Dayane no pescoço da Aline pra dar um selinho hahaha pic.twitter.com/12P066poP1 — Tropa Mello (@Tropa_Reallity) September 16, 2021

#mellos

Io: “finalmente inizia la fazenda e si smetterà di parlare di R.”

Dayane: pic.twitter.com/TiIRUQVNeG — DAY for you (@graziefaaaan) September 17, 2021