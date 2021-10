Prosegue il “bullismo” nei confronti di Soleil Sorge dentro la Casa del Grande Fratello Vip accusata di razzismo dal resto del gruppo per via di uno scivolone per il quale ha già chiesto scusa.

Katia e le principesse contro Soleil: “La faccio nera”, “I social la odiano”

Katia Ricciarelli e Jo Squillo, parlando tra di loro, hanno espresso il loro malcontento nei confronti di Soleil e la cantante lirica ha raccontato un accadimento:

Mi sono fatta anche truccare ma ce l’avevo anche dietro le spalle che si truccava e mi ha chiesto se volevo provare un colore… cosa le dicevo: “Non mi toccare”? Lei è carina con me ma stai tranquilla, se mi dice qualcosa che non va la faccio nera, questo bisogna fare.

Questo è bullismo. Qui l’intenzione c’è. Come c’è stata quando le altre hanno usato parole pesanti nei confronti di Sole le volte scorse.

Questa è una forma di violenza, è una minaccia. Stanno trasmettendo odio in tv. Urta la ns sensibilità. #gfvip @alfosignorini @GrandeFratello https://t.co/qkAEL1CxCd — Moana (@_M3la_) October 2, 2021

Anche Samy Youssef, nonostante in puntata ci sia rimasto male per le parole di Katia Ricciarelli, si è sfogato proprio con la cantante lirica:

Ci sono rimasto male quando mi ha chiamato ignorante.

#gfvip

Samy: ci sono rimasto male quando mi ha chiamato (Soleil) ignorante.

Caro Samy, pure Katia ti ha chiamato così eppure le stringi la mano e non perdi occasione per abbracciarla! FALSO. pic.twitter.com/OQuUvVUNW0 — Bubi| (@whereveryoume) October 2, 2021

Ma anche Katia Ricciarelli non era di certo stata clemente con Samy e parlando con Alex Belli (come vi avevamo già documentato), aveva affermato:

E’ un ragazzo senza controllo. L’ho detto tante volte, io. In televisione noi… Però ci sono delle regole che vanno rispettate.

Naturalmente anche le presunte principesse hanno rincarato la dose:

Sui social Soleil è odiata. Spero che trash italiano posti video contro Soleil. Le pagine IG sono tutte a nostro favore, sono sicura.

“Sui social Soleil è odiata”

“Spero che trash italiano posti video contro Soleil”

“le pagine IG sono tutte a nostro favore, sono sicura” E quando le sorellastre ossessionate dai social si renderanno conto di essere odiate per la falsità, immaturità e pesantezza, then what#gfvip pic.twitter.com/IDnacUNK41 — Vale ♐️ (@afiresign_) October 2, 2021