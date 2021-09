Dopo la lite di ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip si sono (finalmente) rotti tutti gli equilibri. Una conversazione tra Katia Ricciarelli e Alex Belli con protagonista Samy Youssef non è piaciuta all’attento pubblico dei social.

Alex e Katia fanno infuriare il web: l’ingiustificato attacco a Samy Youssef

“Lui ha questo modo qua di affrontarti che forse è tipico anche della loro cultura. Ho capito che è tosto, ma devi integrarti in questa società qui. Questo è l’esempio di integrazione, ok? Noi dobbiamo accettare voi e…”, queste le parole di Alex Belli nei confronti di Samy Youssef.

Katia Ricciarelli dopo averlo ascoltato ha aggiunto:

L’ho detto tante volte, io. In televisione noi… Però ci sono delle regole che vanno rispettate. Noi veniamo là da voi e facciamo quello che è possibile e anche impossibile per stare…

La cantante lirica ha definito Samy anche un “ragazzo che non ha controllo”.

E Alex Belli ha aggiunto:

No, ma ce l’hanno un po’… Del fatto che devono sempre… Lui soffre. Chi? Che cosa? Capisci? Il problema là non era questo, capisci? Il problema è che in ogni cosa si sente sempre… Capisci? Allora chiaramente… Noi di questi problemi non ce li abbiamo perché siamo quello che siamo.

Per la cronaca, secondo me è questo il vero razzismo e non le “scimmiette urlatrici” di Soleil Sorge. Peccato per Alex Belli, era partito bene…