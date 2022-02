Katia Ricciarelli lunedì sera abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare la ex moglie di Pippo Baudo dovrebbe lasciare il reality show per preparare uno spettacolo (Alex Belli, invece, entrerà per la seconda volta).

Katia fuori e Alex dentro: cosa succede al Grande Fratello Vip

Il 12 e 13 marzo, infatti, proprio Katia Ricciarelli sarà protagonista di uno spettacolo teatrale come voce narrante al Teatro “Ciak” di Roma. La vippona, naturalmente, dovrà prepararsi vocalmente tra prove e copioni da leggere e imparare.

E se Katia andrà fuori dal GF Vip, Alex Belli, attualmente in quarantena, farà il suo ingresso per la seconda volta dopo la sua squalifica ufficiale.

Delia Duran e Soleil Sorge sanno perfettamente cosa accadrà e, entrambe, sembrano non averla presa bene.

Gli amici di Twitter, invece, non vedono l’ora di assistere alla puntata di lunedì sera per accompagnare “virtualmente” Katia Ricciarelli verso la porta rossa del GF Vip.

Ma Katia ha uno spettacolo il 12 e il 13 Marzo quindi sapeva di non rimanere … ma che cazzo è rimasta a fa là dentro a scassare le scatole ????? #gfvip pic.twitter.com/EUHDDtvKZD — 💕 CruDelia 💕 (@DarkQue69102136) February 12, 2022

Mi state dicendo che lunedì Katia esce ?!!! #GFvip pic.twitter.com/NSYIsuxapb — naninella (@naninella1976) February 12, 2022

Soleil parla di Alex

Sai cos’è che mi manda in tilt? Alex per quello che ho conosciuto è talmente forte nei valori, nella creatività, nelle cose vere e concrete, che non riesco a credere che si sia abbassato a voler fare un gioco del genere. Non riesco a credere che sia la stessa persona.