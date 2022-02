Jessica e Sophie, nel corso della serata di ieri, si sono interrogate sulla possibile catena di salvataggio che il Grande Fratello Vip potrebbe mettere in scena nel corso di questi ultimi prime time verso la finale del 14 marzo.

Jessica e Sophie: catena di salvataggio del GF Vip fa esplodere la nuova polemica

Nonostante le numerose combinazioni, Sophie e Jessica si sono confrontate facendo i nomi dei concorrenti che potrebbero iniziarla e, nella maggior parte dei casi, verranno salvate – entrambe – senza particolari problematiche.

Successivamente Jessica e Basciano si sono ritrovati sotto le coperte e, per il popolo dei social, avrebbero preso degli accordi proprio in vista del nuovo appuntamento di lunedì sera, creando nuove polemiche in rete: voi che ne pensate?

Stanno organizzando la catena di salvataggi delle nomination in cui hanno escluso Miriana.

Jessica voterà Sophie Che voterà Basciano che voterà Baru.

Il tutto, ovviamente, SENZA MICROFONI.

Perché il regolamento vale solo per alcuni! #GFvip https://t.co/4qsGhbRrPG — Affonzo è congiunto allo Share (@affonzo_e) February 26, 2022