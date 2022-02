Nathaly Caldonazzo sta collezionando uno scivolone dietro l’altro. Dopo un momento di sconforto per la frase pronunciata in questi giorni al Grande Fratello Vip, l’ex starlette del Bagaglino si è rasserenata un poco.

“Secondo me lunedì sorvolano…” ha commentato parlando con Antonio Medugno. Poi ha tagliato corto: “Non parliamone perché poi dicono non continuare giustamente…”.

“secondo me lunedì sorvolano” “pensa se esce Miriana” “sono contenti, non ci sono amicizie”

I due concorrenti hanno anche parlato senza microfono, facendo chiacchierare il popolo social per via della violazione del regolamento (ma proprio di recente la stessa cosa è capitata pure a Miriana).

Nel frattempo, la Caldonazzo ha “conquistato” un nuovo scivolone.

Parlando del cibo in Casa, si è lasciata scappare una nuova esternazione che ha fatto mormorare i social:

Anche in questo caso, dopo essersi accorta dello scivolone ha concluso: “Basta!”.

Io non voglio neanche farmi vedere così… Mi fanno impazzire qua dentro. C’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti. Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua. Non me ne frega niente di stare qui.