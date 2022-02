Lulù e Miriana infrangono il regolamento? In bagno insieme senza microfoni – VIDEO

Lulù Selassiè e Miriana Trevisan in bagno insieme e senza microfoni. Tutto questo è accaduto oggi nella Casa del Grande Fratello Vip, violando, di fatto, il regolamento del reality show.

Miriana, grande estimatrice di “salto in alto del regolamento violato”, ancora una volta ha infranto le regole del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo le lunghe chiacchierate sotto coperta (e senza microfoni) nel cuore della notte, la Trevisan è entrata in bagno con Lulù infrangendo le regole del reality show che vieterebbe l’ingresso in spazi dove non è possibile udire ciò che si sta dicendo.

I concorrenti sono anche obbligati ad indossare i microfoni in ogni ambiente della Casa, ed invece, la clip proposta ci fa chiaramente vedere Miriana togliersi il microfono per entrare in bagno insieme a Lulù.

Verranno presi dei provvedimenti?

Da adesso si può entrare in bagno in coppia senza microfono? #gfvip pic.twitter.com/0lnjW3wgWG — Catia (@catiuz92) February 22, 2022

Alcuni tweet sull’argomento

A loro tutto è concesso… — Stefania (@Russellino_6) February 22, 2022

Si può tutto quanto pare — Beffi (@beffi04) February 22, 2022

Ormai vige l’anarchia 😂😂 le regole manco più in matematica, pensa in casa 😂😂 — Marilù che adora soleil ❤️ (@mariludisanto71) February 22, 2022